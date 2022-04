Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va propune, in cadrul viitoarelor negocieri, un summit al președinților Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, precum și un acord politic care sa includa elementele stabilite, conform Mediafax. „Vom aplica o strategie in doua etape pentru reducerea conflictului: una dintre etape este de tip militar,…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a afirmat ca negocierile de pace cu Ucraina nu sunt usoare, dar a precizat ca sunt sperante privind un compromis, relateaza Reuters. Lavrov, care a acordat, miercuri, un interviu pentru RBC, a precizat ca este analizat „serios” statutul de neutralitate al Ucrainei.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut, vineri, vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. „Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- Miercuri, in a șaptea zi a razboiului ordonat de Vladimir Putin, Kievul și alte orașe din Ucraina au suferit inca din primele ore noi bombardamente, in condițiile in care forțele rusești iși amplifica ofensiva și se apropie și mai mult de capitala ucraineana. Armata rusa pare sa fi cucerit centrul orasului…

- Negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei au inceput luni la ora 12.00, ora locala din Belarus (ora 11.00 – ora Romaniei). In debutul discuțiilor, Ministrul de Externe al Belarus, Vladimir Makei, a salutat delegațiile din Ucraina și Rusia, asigurandu-i pe membrii acestora ca ar trebui sa se…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…

- Ministerul de Externe de la Paris a anunțat, marți seara, ca a decis, in contextul evolutiilor din criza Rusia-Ucraina, anularea discutiilor cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Vladimir Putin nu mai onoreaza semnatura Rusiei. Acum nu mai exista reguli privind stabilitatea si securitatea Europei.…