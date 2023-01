Armata rusă își deghizează camioanele cu combustibil în camioane de transport lemne (galerie foto) Pentru a nu mai fi identificate din aer și distruse de armata ucraineana, cisternele ce alimenteaza cu carburanți armata rusa au avut parte de un „camuflaj” inedit: au fost facute sa para a fi camioane ce transporta lemne. Conform imaginilor publicate pe Telegram, sunt folosite doua variante: fie o copertina pe care apar imprimate fotografii cu bușteni fie chiar crengi sau trunchiuri de copaci, montate in jurul cisternei. Masura a fost luata dupa ce armata rusa a pierdut un numar mare de mașini ce alimenteaza linia frontului. Conform autoritaților ucrainene, ar fi vorba de aproximativ 4.750 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

