- Armata rusa a anuntat marti ca a conectat intreaga regiune Herson la canalele de televiziune rusesti, ce vor fi de acum accesibile „gratuit” in aceasta regiune cucerita de Moscova in sudul Ucrainei, informeaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ale carui deplasari in afara capitalei Kiev sunt rare de la inceputul invaziei ruse, a efectuat sambata, pentru prima data, o vizita de lucru in orasul Mikolaiv (Nikolaev) din sudul Ucrainei, informeaza AFP si Reuters. „Presedintele (Zelenski) a inspectat cladirea…

- Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro.

- Guvernul de la Kiev si-a exprimat miercuri convingerea ca regiunea Herson, din sudul Ucrainei, va fi "eliberata" in cele din urma de armata ucraineana, dupa ce autoritatile proruse instalate aici de catre Moscova au anuntat anterior ca planuiesc sa ceara alipirea la Rusia, potrivit EFE si Ukrainska…

- Rusia va ramane "pentru totdeauna" in sudul Ucrainei, a declarat, vineri, parlamentarul rus, Andrei Turciak, in timpul unei vizite la Herson, oras ucrainean asupra caruia Moscova pretinde ca si-a impus controlul inca din luna martie. Este pentru prima data cand un inalt responsabil rus anunta intentia…