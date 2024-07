Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa incearca o noua abordare pentru a ataca capitala Ucrainei, Kiev, a declarat Serhii Popko, șeful administrației militare a orașului Kiev.Inside one of apartments in #Kyiv after fiery debris smashed into a residential block in the northern #Obolon district.#Russia launched a rare daytime…

- Rușii strang o noua armata de arme combinate pentru a fi desfașurata in Ucraina, potrivi celei mai recente analize a Institutului pentru Studiul Razboiului. Este vorba despre „Armata 51”, la care fac referire recent și generalii ucraineni.

- Ucraina a anuntat marti ca Italia se pregateste sa ii furnizeze un nou sistem de aparare antiaeriana, in timp ce Kievul si-a intensificat apelurile catre Occident pentru a fi ajutat sa isi consolideze controlul cerului in fata bombardamentelor rusesti, relateaza AFP, potrivit news.ro

- Publicația The Washington Post scrie despre dificultațile pe care Ucraina le are de dus in razboiul cu Rusia, chiar daca Kievul a primit acceputul din partea Washingtonului de a ataca zone din Rusia.

- Statul Major ucrainean anunta, intr-o serie de comunicate, ca armata rusa a pierdut 500.000 de oameni in lupte, ucisi sau raniti, de la inceputul razboiului, 24 februarie 2022, relateaza Le Monde, preluat de News.ro.Ziarul francez precizeaza ca aceste date nu pot fi verificate si subliniaza ca nici…

- Statele Unite ar urma sa anunțe vineri inca un ajutor militar, de 275 de milioane de dolari, pentru Ucraina, in contextul in care Kievul se lupta sa țina piept atacurilor trupelor rusești in regiunea Harkov, spun doi oficiali americani citați de Associated Press.

- Razboi in Ucraina, ziua 786. Miniștrii de externe ai marilor puteri din Grupul celor șapte (G7) au avertizat ca Ucraina risca sa fie infranta de Rusia daca nu primește mai multa aparare aeriana, in timp ce Kievul a cerut o schimbare a strategiei occidenta

- Forțele armate rusești au lansat o noua serie de atacuri in Ucraina, totul in contextul in care șeful Administrației Prezidențiale ucrainene a declarat ca loviturile pe care le-a suferit Kievul in ultimele trei saptamani fac parte din pregatirile Rusiei pentru o ofensiva majora. Exista insa zvonuri…