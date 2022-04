Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut rapoarte contradictorii de la ucraineni și de la ruși in legatura cu incidentul in care a fost implicata nava de razboi a Rusiei, „Moscova”, din Marea Neagra. Autoritațile ucrainene au anunțat ca au lovit-o cu rachete „Neptun”, provocandu-i pagube grave. La randul sau, Ministerul rus al Apararii…

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press. Forte ruse inainteaza catre sud, din regiunea…

- Ministerul ucrainean al apararii susține ca, potrivit estimarilor, in cele peste trei saptamani de razboi au fost uciși 14.200 de soldați ruși. BBC noteaza ca prezentarea unui bilanț exact s-a dovedit o provocare de ambele parți, in condițiile in care atat Kievul, cat și Moscova invoca numere și pierderi…

- Armata rusa anunta duminica, intr-un comunicat, ca a incercuit orasele Herson si Berdeansk, doua orase mari situate in sudul Ucrainei, cu 290.00 si, respectiv, 110.000 de locuitori, relateaza AFP. "In ultimele 24 de ore, fortele armate ruse au blocat complet" aceste orase, anunta Ministerul rus al Apararii.…

- Comandamentul Forțelor Armate din Ucraina anunța ca a doborât șase avioane rusești, care au patruns în spațiul aerian al Ucrainei și a atacat diferite ținte. „Astazi, 24 februarie, aproximativ 50 de ocupanți ruși au fost uciși. Au fost distruse șase avioane. Ultimul avion…

- Guvernul Republicii Moldova va cere Parlamentului instaurarea starii de urgența pe întreg teritoriul țarii în legatura cu situația din Ucraina. Anunțul a fost facut de șefa statului Maia Sandu, dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate. „Instituțiile noastre instaleaza…

- Armata ucraineana a afirmat joi ca a doborat in estul tarii cinci avioane si un elicopter ale armatei ruse care a lansat in cursul diminetii o operatiune militara impotriva Ucrainei. "Cinci avioane si un elicopter ale agresorului au fost doborate", a indicat Statul Major al armatei ucrainene intr-un…

- Șase nave de razboi rusești se indreapta spre Marea Neagra dinspre Mediterana pentru exerciții navale, a declarat marți agenția de știri Interfax, citata de Ministerul rus al Apararii, care susține ca este vorba despre exerciții planificate. Rusia a anunțat la inceputul anului ca marina sa va organiza…