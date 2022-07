Stiri pe aceeasi tema

Armata rusa anunta ca a lovit, la Kremnciug, in Ucraina, un depozit de armament, care a antrenat explozii care, sustine Moscova, au incendiat un centru comercial "dezafectat", in pofida faptului ca autoritatile locale au anuntat ca acest bombardament rus s-a soldat cu cel putin 18 morti in acest…

Armata rusa a anuntat vineri ca putin sub 7.000 de "mercenari straini" din 64 de tari, printre care si Romania, au sosit in Ucraina de la inceputul conflictului si ca aproape 2.000 dintre ei au fost ucisi, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.

250 de militari ruși au fost uciși in 24 de ore, afirma reprezentanții Ministerului Apararii din Ucraina. Tot in ultimele 24 de ore, in razboi au fost distruse șase tancuri și 37 de vehicule rusești.

Unul dintre corespondenții de razboi ai CNN aflați in Ucraina a postat o captura de ecran a unei conversații infioratoare pe care a avut-o cu un soldat ucrainean pe care l-a cunoscut pe frontul din Donbas.

Cel mai bogat om din Ucraina a declarat ca vrea sa dea in judecata Rusia pentru pierderi intre 17 și 20 de miliarde de dolari pe care le-ar fi suferit in urma bombardamentelor asupra uzinelor de oțel pe care le deține in Mariupol, anunța mediafax.

Un luptator din Legiunea Internaționala, care activeaza pe frontul din Ucraina, Oleksiy Bobrovnikov, a acuzat armata rusa ca ar fi folosit arme chimice in apropiere de Kiev, scrie luni presa ucraineana. Combatantul a spus ca soldații din plutonul sau aflat in Gostomel, oraș la nord-vest de Kiev,…

Fortele ucrainene au respins in ultimele 24 de ore 12 atacuri ale trupelor ruse in Donbas (estul Ucrainei), unde armata rusa incearca in continuare sa avanseze dinspre nord cu obiectivul de a incercui unitatile ucrainene aflate in zona, potrivit agentiilor de presa Unian si DPA, scrie AGERPRES.

Ucraina afirma ca Rusia a furat „cateva sute de mii de tone" de cereale din zonele pe care le controleaza, potrivit Reuters, scrie Mediafax.