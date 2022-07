Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat vineri ca 40 de prizonieri de razboi ucraineni au fost uciși in urma unui bombardament ucrainean care a lovit o inchisoare din regiunea Donețk, controlata de separatisti. Oficialii au susținut ca alți 75 de persoane au fost raniți intr-o lovitura cu rachete asupra…

- Fermierii ucraineni s-au grabit sa adune recoltele, in timp ce incendiile provocate de bombardamentele rusești au devorat intregi zone de recolte de-a lungul liniei de front in regiunea Donețk. O scurta incursiune arata un strat gros de cenușa ce acopera pamantul a ceea ce a fost un siloz uriaș de cereale…

- Cinci ucraineni care erau detinuti de catre armata rusa in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au fost eliberati in urma unei "operatuni speciale" a serviciilor militare ucrainene de informatii, anunta marti Kievul, relateaza AFP. "In cursul unei operatiuni speciale (...), in teritorii ocupate temporar…

- Armata rusa a continuat sambata bombardamentele in regiunea Donetk (estul Ucrainei), unde se pregateste de 'noi actiuni' dupa patru luni si jumatate de razboi, potrivit responsabililor ucraineni, citati de France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Trupele ruse si-au continuat in ultimele ore actiunile ofensive in zona Donbas, in estul Ucrainei, eforturile lor principale concentrandu-se pe controlul regiunii Donetk. Dar și alte regiuni din Ucraina sunt lovite de rachetele rusești. In cursul diminetii de marti, fortele ruse a lansat atacuri cu…

- UPDATE Fortele ruse si-au intetit atacurile in estul Ucrainei si aparent ar fi inregistrat cateva cuceriri teritoriale in regiunea Donbas, potrivit armatei ucrainene, informeaza joi dpa. Regiunea estica Donbas este principala tinta a fortelor militare ruse, de cand acestea au invadat Ucraina, pe 24…

- Ajutorul oferit de trupele SUA a fost important in acest sens, dar nu este principalul motiv al evoluției armatei ucrainene, scrie intr-o analiza pentru revista Foreign Policy Adrian Bonenberger, veteran american care a ajutat la instruirea militarilor ucraineni. Kievul a invațat singur lecțiile infrangerii…