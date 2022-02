Armata rusă a schimbat tactica. Orașele înconjurate și bombardate de pe mare și din aer. Bombardierele decolează din Crimeea Mai multe bombardiere si avioane de vanatoare au decolat din peninsula Crimeea indreptandu-se spre orase din Ucraina, a informat agentia ucraineana de presa UNIAN, transmite luni dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Armata rusa a schimbat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTErusa a

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina urmeaza sa infiinteze o ”armata IT” care sa lupte impotriva atacurilor digitale ruse in Ucraina, anunta vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Forțele ruse au distrus un baraj construit in regiunea Herson din Ucraina in 2014 pentru a intrerupe apa in Crimeea, a declarat sambata agenția de presa RIA, citat de guvernatorul Crimeei anexate de Rusia, Serghei Aksyonov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata rusa face apel la civilii ucrainieni sa plece din orașele aflate sub asediu. Rușii le cer ucrainielor sa fuga, ca sa iși salveze viețile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Apar noi informații teribile despre situația din Ucraina! In razboiul ruso-ucrainean, Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a activat inca o armata, care 'a tras cu rachete' deja inspre Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboiul din Ucraina dezvaluie povești cutremuratoare. Un militar ucrainean, Vitaliy Skakun, din cadrul unui batalion de pușcași marini, s-a oferit voluntar sa arunce in aer podul Henichesky, din regiunea Herson, in apropiere de peninsula Crimeea, pentru a opri o coloana de blindate rusesti sa inainteze…

- Tinerii din Ucraina ofera o lecție de patriotism intregii lumi. In ciuda faptului ca știu ca nu șanse foarte mari de izbanda impotriva Rusiei, aceștia au facut cozi pentru a se inrola. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Experti militari citați de AFP prezinta diferite scenarii ale razboiului din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Armata rusa a anuntat joi ca a distrus 74 de instalatii militare, intre care 11 aerodromuri, in Ucraina, unde Moscova a lansat in cursul diminetii o operatiune militara de amploare, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…