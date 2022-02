Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Interdicție de circulație in Kiev pana luni dimineața Starea de asediu a intrat in vigoare in Kiev in urma cu aproximativ 90 de minute și va dura pana luni dimineața, relateaza BBC. „Toți civilii care se vor afla pe strazi in perioada de stare de asediu vor fi considerați membri ai grupurilor…

- Armata rusa a primit sambata ordinul sa-si largeasca ofensiva asupra Ucrainei, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, care a acuzat Kievul ca a respins negocierile, transmit agentiile internationale de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fortele armate ucrainene sustin ca au provocat pierderi grele Rusiei in razboi, Ministerul Apararii de la Kiev afirmand ca armata rusa a "pierdut" 2.800 de soldati, relateaza dpa. Este neclar daca soldatii au fost ucisi, raniti sau capturati. De asemenea, ministerul a estimat ca pana la 80 de tancuri,…

- Comandantii militari rusi au primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, conform unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS. In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost atribuite.…

- Rebelii susținuți de ruși in estul Ucrainei au acuzat joi, 17 februarie, forțele guvernamentale de la Kiev ca au folosit mortiere pentru a le ataca teritoriul, incalcand acordurile de la Minsk, menite sa puna capat conflictului. Armata ucraineana a negat acuzațiile separatiștilor potrivit carora trupele…

- Kievul avertizeaza ca Rusia "aproape a finalizat" concentrarea de forțe armate ce ar putea fi folosite pentru o ofensiva impotriva Ucrainei, agravand temerile ca Moscova ar putea lansa o invazie in orice moment. Potrivit celei mai recente evaluari a Ministerului ucrainean al Apararii - obținuta in…