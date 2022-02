Stiri pe aceeasi tema

- Armata Rusiei a intrat in Berdyansk și a preluat controlul orașului aflat in sud-estul Ucrainei, anunța primarul Oleksandr Svidlo. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Ucraina detine controlul deplin asupra orasului Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, a declarat duminica guvernatorul regional pe retelele sale de socializare. ”Controlul asupra Harkovului este complet in mainile noastre! Fortele armate, politia si fortele de aparare lucreaza, iar orasul este complet…

- Fortele ruse au atacat mai multe facilitati de petrol si gaz din Ucraina, provocand explozii ample, relateaza duminica Reuters, citand oficiali locali. Un terminal petrolier lovit de o racheta rusa a ars la Vasilkov, la sud-vest de Kiev, deflagratia lansand flacari uriase si coloane de fum catre cerul…

- Trupele ruse inainteaza spre centrul orașului Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina. Vehicule aparținand trupelor ruse au fost vazute duminica pe strazile orașului Harkov din nord-estul Ucrainei, a scris Anton Herașcenko, consilier al ministrului d

- Ministerul rus al Apararii a declarat, vineri, ca fortele ruse au preluat controlul asupra aerodromul Hostomel, un punct strategic la nord-vest de capitala Kiev, si au trimis trupe de desant in zona, relateaza Reuters. De asemenea, armata rusa a blocat accesul la Kiev dinspre vest, iar fortele separatiste…

- ”Granicerii ucraineni au luat poziții defensive. Invadatorii le-au solicitat militarilor detașamentului de frontiera . Agresorul a folosit canalul de comunicare internațional pentru siguranța navigației”, se arata intr-un raport citat de ziarul din Odesa, relateaza G4Media.ro .Insula Șerpilor este importanta…

- Vineri, Tribunalul din Praga a decis ca nu vede obstacole in calea extradarii catre autoritatile de la Kiev a cetateanului rus Alexander Franchetti, care a fost retinut in toamna anului trecut in Republica Ceha la cererea Ucrainei. Apararea rusului va contesta decizia la Curtea Suprema de la Praga,…