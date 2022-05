Stiri pe aceeasi tema

Sapte civili au fost ucisi si alti 27 au fost raniti de tiruri ruse trase asupra unor autobuze care evacuau civili din regiunea Harkov, in estul Ucrainei, a anuntat vineri Parchetul general ucrainean, informeaza AFP.

Trupele ruse sunt in prezent complet pregatite pentru un nou asalt dinspre regiunea estica Donetk si dinspre cea sudica Herson, a anuntat miercuri comandamentul armatei ucrainene, relateaza Reuters, potrivit agerpres.

Guvernatorul regiunii Donețk din estul Ucrainei a acuzat joi forțele ruse ca au tras cu muniție cu fragmentare in gara din orașul Kramatorsk, intr-un atac care a ucis cel puțin 39 de persoane, scrie Reuters, potrivit mediafax.

Cel puțin doua persoane au murit și patru au fost grav ranite intr-un atac armat produs joi in centrul orașului Tel Aviv, cel mai recent din mai multe atacuri in care au fost ucise 13 persoane in ultima luna, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.

Cel putin opt oameni au murit si alti 20 au fost raniti intr-o explozie la o mina din centrul Serbiei, a relatat vineri postul public RTS, citand spitalul local, transmit dpa si Reuters, relateaza Agerpres.

Noua persoane au fost ucise intr-un bombardament rus in apropiere de Nikolaev, in sudul Ucrainei, a anunțat duminica administrația regionala a orașului, conform CNN.

Cel putin 35 de persoane au murit si 134 au fost ranite in atacul aerian de duminica al fortelor ruse asupra bazei militare ucrainene de la Iavoriv, in apropiere de frontiera cu Polonia, a anuntat intr-un comunicat guvernatorul regiunii, Maksim Kozitki, potrivit AFP si Reuters.

Mai multe explozii au fost auzite in jurul orei 16:15 GMT (18:15, ora Romaniei) in centrul orasului Donetk, care este condus de separatistii pro-rusi din estul Ucrainei, a declarat un martor pentru Reuters, noteza news.ro.