Armata rusă a bombardat Harkov și Sumî: un spital a fost distrus, o grădiniță este în flăcări O gradinița este in flacari și un spital a fost distrus in urma bombardamentelor ruse din Harkov și Sumi, au transmis vineri autoritați ucrainene.

Armata ucraineana anunta joi ca a recucerit teritorii si localitati controlate de Moscova in regiunile Harkov (nod-est), in sud si in Donbas (est), strapungand apararea rusa pe zeci de kilometri, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Armata rusa a distrus complexul antiaerian Gepard furnizat Ucrainei de catre Germania, a anuntat miercuri Ministerul rus al Apararii, potrivit Interfax.

Noaptea aceasta, rușii au atacat cu 60 de proiectile lansate de sistemele multiple de rachete orașul Nikopol din regiunea Dnipropetrovsk.

Ministerul Apararii rus a anuntat ca fortele sale au doborat un elicopter ucrainean MI-17 in apropiere de orasul Sloviansk si un avion SU-25 al fortelor ucrainene in regiunea Harkov, transmite duminica Reuters, potrivit Agerpres.

Rușii ar fi bombardat un batalion al separatișilor care luptau alaturi de armata rusa in Donețk, potrivit unor interceptari telefonice citate de serviciul de informații ucrainean - SBU.

Un centru de cercetare nucleara din Ucraina a fost avariat de un bombardament rusesc, a anunțat Inspectoratul de Stat pentru Reglementare Nucleara, anunța mediafax.

Cincisprezece persoane, intre care un copil de opt ani, au fost ucise sub focul artileriei ruse in regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei), a anuntat marti guvernatorul, relateaza AFP.

Trupele rusești vor incerca sa avanseze spre Harkov pentru a-l cuceri, a anunțat un oficial ucrainean, citat de Reuters.