Stiri pe aceeasi tema

- Un videoclip postat pe Facebook de Brigada a 5-a de Asalt a Ucrainei arata modul in care luptatorii Kievului ii vaneaza, efectiv, pe militarii fostei Armate Roșii care se ascund in tranșeele realizate in zig-zag, in apropiere de Bahmut.

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- Fortele aeriene ucrainene au declarat vineri ca au doborat un avion de lupta rusesc in regiunea estica Donetk, iar presedintele Volodimir Zelenski a mentionat acest lucru in mesajul sau de seara multumind regimentului Nikopol de aparare antiaeriana. La randul sau, presa de stat rusa relateaza incidentul,…

- La un an de la declanșarea invadarea Ucrainei, a „operațiunii militare speciale”, Rusia revine cu aproape aceleași condiții pentru incetarea focului. Planul ce sfideaza invazia și bombardamentele facute in Ucraina cu sute de mii de raniți și mii de morți a fost anunțat de ministrul adjunct de externe…

- Ucrainenii au doborat un bombardier rusesc Su-24 al grupului Wagner in zona Bahmut, aparatul suferind avarii care il țin blocat la sol. Este același avion cu care liderul gruparii paramilitare, Evgheni Prigojin, zburase cu cateva zile mai inainte, cand l-a provocat pe Volodimir Zelenski la un duel aerian.

- Un "obiect la mare altitudine" a fost doborat vineri deasupra Alaskai, a anuntat Casa Alba, dupa ce in urma cu cateva zile SUA au doborat un balon-spion chinezesc. Purtatorul de cuvant John Kirby (FOTO) a declarat ca obiectul avea "dimensiunea unei masini mici" si se afla in acel moment deasupra unei…

- Militarii și bloggerii ruși au atras atenția ca armata ucraineana folosește impotriva trupelor Moscovei așa-numita tactica a „izolarii campului de lupta”, special creata pentru lupta impotriva unui inamic superior numeric. Tactica respectiva, cunscuta și sub numele de „tactica Motti”, a fost folosita…

- Premierul britanic Rishi Sunak considera ca "nu este practic" sa ofere Ucrainei avioane sofisticate de lupta, așa cum a cerut Kievul, dar promite sa accelereze sprijinul pentru a permite "castiguri decisive" impotriva invadatorilor rusi, relateaza marti DPA, conform Agerpres. Fii la curent…