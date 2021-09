Militari și tehnica aparținand MApN participa anul acesta la festivalul UNTOLD , informeaza biroul de presa al ministerului, intr-un comunicat . UNTOLD incepe joi, 9 septembrie și desfașoara, pana pe 12 septembrie, in Parcul Central din Cluj-Napoca. Standul MApN va fi reprezentat de militari din Divizia 4 Infanterie „Gemina”, operatori din Forțele pentru Operații Speciale, specialiști din structurile specializate in neutralizarea dispozitivelor explozive (EOD), militari din Brigada 30 Garda „Mihai Viteazul”, elevi și studenți din instituțiile militare de invațamant. In cadrul expoziției statice,…