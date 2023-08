Ministerul Apararii Naționale a condamnat ferm atacul Rusiei asupra portului Ismail, de pe Dunare și a explicat ca „nu au fost identificate amenințari militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale Romaniei”. MApN a transmis ca monitorizeaza permanent granița NATO. ”Ministerul Apararii Nationale condamna ferm agresiunea armata a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei si […] The post Armata Romaniei, in alerta. Monitorizeaza granița NATO, dupa atacul rușilor la 15 km de Tulcea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .