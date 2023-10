Stiri pe aceeasi tema

- Productia din acvacultura a Uniunii Europene in anul 2021 a fost de aproximativ 1,123 milioane de tone, iar valoarea acestei productii este estimata la 4,2 miliarde de euro, arata datele publicate de Eurostat. Conform datelor, productia piscicola combinata a celor 27 de state membre a fost mai mica…

- Adrian Sarbu spune ca interesul Ungariei este ca Romania sa fie in Schengen, numai ca Viktor Orban, care detine puterea, nu executa interesul Ungariei, ci al Rusiei.Aflat in prima vizita a unui sef de stat roman la Budapesta dupa 14 ani, Klaus Iohannis a fost ignorat de premierul Viktor Orban.…

- Ca raspuns la restrictiile impuse exporturilor sale de cereale, autoritatile de la Kiev au avertizat ca ar putea demara o procedura de arbitraj international. Polonia a anuntat deja ca va continua sa blocheze importurile de cereale din Ucraina, chiar daca Bruxelles-ul va ridica interdictiile, transmite…

- Autoritatile de la Kiev au avertizat marti ca ar putea demara o procedura de arbitraj international ca raspuns la restrictiile impuse exporturilor sale de cereale, dupa ce Polonia a anuntat ca va continua sa blocheze importurile de cereale din Ucraina, chiar daca Bruxelles-ul va ridica interdictiile…

- Elevii romani au obținut rezultate excelente la Olimpiada Internaționala de Informatica. Echipa țarii noastre a caștigat trei medalii de argint și una de bronz .Cu aceste rezultate, Romania se menține pe locul al doilea in clasamentul mondial ce cuprinde rezultatele din toata istoria olimpiadei.Rezultatul…

- Romania se menține pe locul 2 in clasamentul mondial „all-time”, alcatuit in funcție de numarul total de medalii obținute la Olimpiada Internaționala de Informatica (IOI), cu 3 medalii de argint și una de bronz caștigate anul acesta, anunța Ministerul Edu

- Ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, a declarat vineri ca Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sprijina extinderea, pana la finalul anului, a interzicerii de catre UE a importurilor de cereale din Ucraina catre acele tari, transmite Reuters. In luna mai, Uniunea Europeana a permis…

- Comisia Europeana (CE) ”analizeaza cu atentie” subventionarea transportarii cerealelor ucrainene prin statele membre UE, dupa ce cateva tari au interzis importurile, a anuntat sambata postul public de radio din Polonia, fara a preciza sursa informatiei, transmite Bloomberg. Problema sprijinirii costurilor…