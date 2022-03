Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ministrului Apararii Naționale, Vasile Dancu, proiectul de modernizare a legii privind securitatea naționala este aproape gata și va fi supus votului in Parlament foarte curand. Vasile Dancu susține ca noua lege va permite modernizarea armatei romane și achiziționarea de echipamente noi. Mai…

- „Nu l-am acceptat, pentru ca știam ca in cadrul pachetului de aparare exista un proiect de lege pentru managementul situațiilor de criza.Era vorba despre alte prevederi legale care interferau intre legile care sunt deja in proiect in momentul de fața și cele care erau prevazute in OUG”, a spus Nicolae…

- Ieri, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, pentru AGERPRES, ca proiectul de lege aparut in spatiul public privind situatia de criza si pregatirea unei rezerve generale in caz de razboi, in care sa fie cuprinsi barbatii romani intre 18 si 60 de ani, nu este de actualitate si ca ministerul…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca proiectul de lege aparut in spatiul public privind situatia de criza si pregatirea unei rezerve generale in caz de razboi, in care sa fie cuprinsi barbatii romani intre 18 si 60 de ani, nu este de actualitate si ca ministerul…

- Potrivit unor surse Realitatea PLUS, liberalii ar urma sa ii ceara demisia ministrului Muncii, Marius Budai, in urmatoarea ședința a Coaliției. Potrivit surselor citate, liberalii ii reproșeaza lui Budai ca nu respecta ințelegerile. Mai exact, in timp ce coaliția a stabilit ca PNRR va fi optimizat in…

- Nicolae Ciuca a decis inființarea Comitetului interministerial in domeniul energiei, structura care are ca obiectiv identificarea de soluții pentru protejarea cetațenilor și a sectoarelor economice de efectele crizei energetice.

- “Nicolae Ciuca este cel mai potrivit premier pentru Romania astazi, cand traversam aceasta perioada de criza. Este bine ca acum primul-ministru este un militar. Sunt convins ca pentru militari și pentru toți cei din domeniul de securitate naționala, cea mai buna varianta de șef al Executivului este…

- “Nicolae Ciuca este cel mai potrivit premier pentru Romania astazi, cand traversam aceasta perioada de criza. Este bine ca acum primul-ministru este un militar. Sunt convins ca pentru militari și pentru toți cei din domeniul de securitate naționala, cea mai buna varianta de șef al Executivului este…