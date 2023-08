Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a anunțat ca, in urmatoarele trei luni, va derula o campanie nationala de informare si constientizare asupra importantei vaccinarii, sub sloganul ”Stiu, nu doar sper ca o sa fiu bine! Ma vaccinez!”. Bugetul campaniei este de peste 21 de milioane de lei, bani cheltuiți in 3 luni.…

- Nu vor mai exista sporuri la bugetari mai mari de 20% din salariu, și niciun salariu nu il va depași pe cel al președintelui, conform noii legi a salarizarii, la care lucreaza acum ministerul muncii. Noul ministru, Simona Bucura oprescu a declarat, la Antena 3 CNN, ca se lucreaza cu trei variante de…

- Chiar daca rușii au ajuns sa bombardeze la cațiva kilometri de granița Romaniei, Ministerul Apararii Naționale susține ca atacurile nu reprezinta, la acest moment, posibilitatea unor amenințari militare directe la adresa teritoriului național sau apelor teritoriale ale Romaniei. Ministerul Apararii…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania incepand din 10 februarie 2022, inclusiv in perioada preconflict, a trecut de 4,8 milioane. Sambata, 19.587 de cetateni ucraineni au fost inregistrati pe sensul de intrare in Romania, unii pentru a ramane aici, alții, in tranzit. ”In data de 01.07.2023,…

- DNA face percheziții intr-un dosar de mare corupție care privește lucrarile de mentenanța și intreținere facute de aeronavele SMURD și IGAv, prejudiciul fiind estimat la peste 23.000.000 de lei. Surse judiciare susțin ca este vorba despre reparațiile avioanelor din dotarea MAI, cu care se fac transporturile…

- Președinte FSLI, Simion Hancescu a declarat ca apelul premierului Nicolae Ciuca catre profesori facut luni seara, ”s-ar putea sa scoata mai mulți oameni in strada”. Comentariul a fost facut intr-o emisiune la Antena 3. Prin apelul facut luni seara catre profesori, cerandu-le acestora ”sa revina la catedra”,…

- Klaus Iohannis susține ca sindicaliștii din invațamant au dreptate atunci cand cer salarii mai mari. „Solicitarile dascalilor pentru mariri salariale, dupa parearea mea, sunt indreptatite. O sa insist si eu la Ministerul Muncii sa se lucreze un pic mai repede pe noul proiect de lege a salarizarii”,…

- Ungaria nu a aprobat alocarea unei noi tranșe de asistența militara pentru Ucraina, in valoare de 500 de milioane de euro, din Fondul European pentru Pace (EPF), a declarat marți un purtator de cuvant al guvernului de la Budapesta, potrivit Reuters. Fondul European pentru Pace a fost inființat in 2021,…