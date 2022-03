Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a anunțat, marți, ca exista un proiect pentru achiziția unui sistem de drone pentru Armata, promovat inca din toamna anului trecut, potrivit News.ro Acesta a mai spus ca spera ca in aceasta primavara sa fie finalizate toate demersurile legale. Ministrul Apararii a susținut,…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat luni, la Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, ca dupa ce va fi aprobata alocarea a 2,5% din PIB pentru Aparare, Armata Romaniei va fi inzestrata cu tehnica cea mai moderna.

- Opt militari au murit, miercuri seara, dupa ce un avion MiG-21 Lancer și un elicopter IAR-330 Puma, care plecase in cautarea primului aparat de zbor, s-au prabușit. Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat ca este absolut exclus sa existe vreo legatura intre cele doua incidente aviatice și conflictul…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, considera ca nu este posibil sa fim abandonati de americani in contextul situatiei din Ucraina, pentru ca Romania este una dintre cele mai importante tari din NATO. El a precizat ca noua Armata Romana s-a format in Afganistan, in Irak, alaturi de marile armate NATO.…