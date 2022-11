La fel cum am dezvaluit in exclusivitate data exacta a debarcarii generalului Marian Hapau din fruntea Direcției Generale de Informații a Armatei și inlocuirea sa cu generalul Petru Baiceanu, tot așa am avertizat și ca misiunea acestuia de reformare a serviciului secret al Ministerului Apararii Naționale s-ar putea dovedi una de-a dreptul imposibila… Și in […] The post Armata Romana, predata Turciei de Mohamed Wehbe! first appeared on Ziarul National .