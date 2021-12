Armata Română, lăsată la mila Bulgariei și Serbiei! Iata ca ”vrajeala” oricum ”obosita” a propagandei operative despre o Romanie ”campioana la exportul de armament” a fost spulberata de raportul European Network Against Arms Trade. Și care arata, negru pe alb, ca in intregul an 2020, vanzarile totale de armament romanesc in strainatate a fost de 116 milioane euro! Atat! 116 milioane euro, tot […] The post Armata Romana, lasata la mila Bulgariei și Serbiei! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Exporturile de arme ale Romaniei au scazut de la 195 de milioane de euro in 2018, ajungand la 116 milioane de euro in 2020, arata datele European Network Against Arms Trade (ENAAT). In 2019 exporturile de armament s-au ridicat la 144 milioane euro.

