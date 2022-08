Armata Română își modernizează baza de elicoptere navale Armata Romana iși modernizeaza baza de elicoptere navale, amplasata in localitatea Tuzla din județul Constanța. Decizia este menționata intr-un proiect de Hotarare de Guvern. Viitorul act normativ se afla pe agenda ședinței de Guvern de joi, 18 august 2022. Proiectul se refera la „Amenajare infrastructura in cazarma 2765 Tuzla”. Unitatea militara menționata este subordonata Statului Major al Forțelor Navale. Din acest motiv, rezulta ca ea gazduiește grupul de elicoptere navale. Modernizarea cazarmii este necesara intrucat actualul hangar nu asigura gararea tuturor elicopterelor navale ale Romaniei.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

