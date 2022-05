Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un anunț publicat pe pagina sa de Facebook, actualul ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu, a precizat ca tocmai a fost semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate destinat drumului de mare viteza care leaga București de Alexandria. Perioada studiului va dura 14 luni, iar…

- Cum ar fi sa iti scrii e-mailurile de la terasa unei case frumoase, la doar cateva minute de plaja? Ori dintr-un hamac, intr-o zona de munte, cu aer rece si proaspat? Creativitatea cunoaste noi stimuli cand activitatea si locul din care muncesti te inspira. La mindit.io mizam pe bunastarea angajatilor…

- MAE: 10 diplomați ruși expulzați din Romania: Sunt angajați ai Ambasadei Federației Ruse și au fost declarați personae non gratae Ministerul Afacerilor Externe anunța ca 10 persoane, diplomați, care activeaza in cadrul ambasadei Federației Ruse la București au fost declarate ”personae non gratae”. …

- Politia Capitalei a anuntat ca in intervalul 3 - 26 aprilie, in vederea construirii unui pasaj pietonal subteran, vor fi instituite restrictii de circulatie pe trotuar si banda I de circulatie in Piata Eroii Revolutiei, sensul dinspre Sos Oltenitei catre Calea Serban Voda, iar ulterior datei de 26…

- Asistenții maternali vor putea incheia contracte de munca pe perioada nedeterminata Statutul asistenților maternali profesioniști, adica acele persoane care primesc in plasament un copil, asigurandu-i ingrijirea și educarea, ar putea fi modificat astfel incat sa includa o serie de beneficii in raportul…

- Comisia Europeana a aprobat ajutorul de stat in valoare de 43,6 milioane de euro destinat CFR Calatori, pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. „Aceasta masura va permite Romaniei sa compenseze CFR Calatori pentru…

- Plafonarea pretului gazelor a fost o masura inutila si, mai rau, va determina noi scumpiri incepand cu luna aprilie, potrivit unei analize realizate de Asociatia Energia Inteligenta, remisa, ieri, AGERPRES. „Pretul mediu al gazelor naturale la consumatorul final in luna noiembrie 2021, conform datelor…