Armata Romana cumpara sisteme moderne de rachete antiaeriene portabile in valoare de peste 670 de milioane de euro, similare celor cu ajutorul carora ucrainenii decimeaza flotele de aeronave de lupta rusești. Ministerul Apararii Naționale (MApN) are in desfașurare o procedura de achiziționare de sisteme de rachete antiaeriene cu bataie apropiata/raza foarte scurta de acțiune, portabile