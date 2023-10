Armata Română cumpără muniție de 100 de milioane de euro Armata Romana cumpara, in regim de urgența, muniție de 100 de milioane de euro. Achiziția se face prin doua licitații restranse. Caracterul de urgența al achiziției este redat de razboiul care a ajuns la granița Romaniei, dar și de „deficiențele majore in gradul de completare a stocurilor de muniție”, constatate de Ministerul Apararii Naționale (MApN). Astfel, Armata Romana va cumpara proiectile explozive cu bataie marita și de trasor, prin doua licitații restranse, care au fost inițiate acum cateva zile și care au ca termen de finalizare sfarșitul lunii octombrie. Muniția urmeaza sa fie depozitata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

