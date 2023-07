Armata română caută recruți printre petrecăreții de la festivalul Neversea O autospeciala militara, un costum de genist și mai multe accesorii militare au fost expuse la festival. Studenții de la academiile militare au imparțit pliante, au prezentat armamentul și le-au raspuns tinerilor la intrebari.Reprezentanții MAPN sustin ca au demarat aceasta campanie nu doar pentru a recruta personal, ci si pentru ca civilii sa cunoasca cat mai multe lucruri despre armata. ”Sa ne cunoaștem mai mult cu civilii”, a fost sloganul care a insoțit apariția militarilor pe Litoral. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Armata iși face reclama la Neversea și cauta recruți in randul tinerilor care participa la cel mai mare festival de pe o plaja din Europa. Imediat dupa intrarea in festivalul organizat pe plaja „Modern” din Constanța, o autospeciala a Armatei iese in evidența in peisaj (EOD tip MRAP COUGAR, model CAT…

- Reprezentantii marilor retaileri, acei jucatori care controleaza circa 70% din tot ce inseamna vanzarile de bunuri de larg consum din Romania, spun ca in 2023 se remarca o prudenta mai mare a consumatorilor la shopping și o orientare catre produse mai i

- A fost aglomerație miercuri, 14 iunie 2023, la Centrul de Transfuzii Sanguine Buzau, de Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. Peste 50 de polițiști, jandarmi și motocicliști buzoieni au ținut sa doneze sange, primind in schimb bilete la Neversea.

- Organizatorii UNTOLD și Neversea, unele dintre cele mai mari festivaluri din lume, rasplatesc și in acest an excelența studenților de 10 din Romania, oferindu-le experiențe memorabile in cadrul campaniei “Student de 10”.Studenții care vor termina sesiunea cu zece vor intra gratuit la cele doua festivaluri,…

- Prinși in mijlocul luptelor dintre armata sudaneza și forțele paramilitare de sprijin rapid (RSF), locuitorii capitalei sudaneze Khartoum se confrunta cu jafuri in masa, comise atat de barbați inrmați, cat și de civili, spun martori citați de Reuters.RSF domina orașul la sol, in timp ce armata lanseaza…

- S-a tras cortina si peste editia 2023 a prestigiosului Festival-concurs ”Lada cu Zestre”. Reprezentantii comunei Biled au luat nu mai putin de noua premii si mentiuni. Gospodinele iscusite au fost invitate sa iși arate maiestria și mostenirea transmisa din generație in generație intr-o competiție gastronomica.…

- Armata rusa anunta duminica numirea unui nou sef al logisticii militare, generalul Aleksei Kuzmenkov, in locul generalului Mihail Mizintev, in contextul in care Kievul anunta ca si-a incheiat pregatirile unei contraofensive in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP.”Generalul Aleksei Kuzmenkov a…

- Noi achiziții militare majore: Romania cumpara submarine, nave vanatoare de mine și iși modernizeaza navele purtatoare de rachete Noi achiziții militare majore: Romania cumpara submarine, nave vanatoare de mine și iși modernizeaza navele purtatoare de rachete Ministerul Apararii solicita Parlamentului…