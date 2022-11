Armata Română arată ce poate la principalul festival al jucătorilor video Inainte de achiziționarea temutelor drone de atac turcești Bayraktar, Armata Romana iși trimite militarii la principala adunare a impatimiților de jocuri video. Ministerul Apararii Naționale va avea un stand de maine, la Bucharest Gaming Week, principalul eveniment de profil ce are deja loc deja la Palatul Parlamentului. Ministerul condus de fostul profesor de limba engleza Angel Tilvar se prezinta la evenimentul dedicat impatimiților dupa jocuri video cu simulatoare de zbor in VR (realitate virtuala), o replica a elicopterului IAR 316 B, arme individuale din dotare și ultimele sisteme de parașutare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

