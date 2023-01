Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate ale Poloniei inregistreaza un nivel record de recrutari de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, in urma cu 11 luni, informeaza dpa. Astfel, armata poloneza a recrutat anul trecut 13.742 de noi soldati profesionisti, a anuntat ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak,…

- Polonia a decis sa atraga mai multi cetateni in fortele sale armate, introducand serviciul militar de baza voluntar si cursuri de pregatire militara de o zi la nivel national pentru cei interesati.

- Statele Unite(SUA) au aprobat sa vanda suplimentar Poloniei 116 tancuri de lupta americane Abrams si alte armamente grele pentru un total de 3,75 miliarde de dolari, dupa ce au mai achizitionat 250 in aprilie, a anuntat ieri Departamentul de Stat american, potrivit bursa.ro . Polonia doreste sa achizitioneze…

- Prețul benzinei standard in Romania a revenit la nivelul dinainte razboiului din Ucraina, scazand sub 6,5 lei pe litru pentru prima data in ultimele 11 luni. Potrivit Plinul.ro, cel mai mic preț al benzinei standard in Romania este de 6,91 lei pe litru, dar cu compensarea de la stat de 50 de bani aplicata…

- Ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat marti ca a discutat cu omoloaga sa germana, Christine Lambrecht, si „a acceptat cu dezamagire decizia sa de a refuza sa sprijine Ucraina”.

- Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat ca a cerut Germaniei sa trimita in Ucraina lansatoarele Patriot oferite Poloniei imediat dupa ce o racheta a lovit teritoriul polonez, saptamana trecuta, informeaza Agerpres.

- Responsabilitatea pentru incidentul din Polonia, unde doi oameni au murit dupa explozia unei rachete ratacite lansate in razboiul Rusiei cu Ucraina, ramane inca sa fie stabilita, dar modul in care tarile au reactionat la acest eveniment, inainte ca faptele sa fie pe deplin cunoscute, a fost revelator…

- Guvernul ungar a calificat marti, 15 noiembrie, drept ” ipocrite” declaratiile facute in urma cu o zi de seful diplomatiei europene Josep Borrell, potrivit caruia UE nu a crezut niciodata ca sanctiunile in sine ar putea pune capat razboiului in Ucraina, relateaza EFE și Agerpres . ”Este multa ipocrizie…