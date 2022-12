Armata poloneză îi cheamă pe oameni la arme: 200.000 de civili, chemați pentru instrucţie militară Armata poloneza are in vedere sa convoace anul viitor circa 200.000 de civili, rezervisti, voluntari si cetateni fara experienta in armata care urmeaza sa primeasca instructie militara in cazarmi, relateaza agentia EFE, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

