- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 237. Continua atacurile rusești cu drone kamikaze in mai multe regiuni din Ucraina, inclusiv in Kiev. Kremlinul da asigurari ca ”nu are informatii” despre folosirea de catre armata rusa a unor drone de fabricatie iraniana in atacurile care au lovit inclusiv cladiri rezidențiale. Rusia…

- Cel puțin trei explozii s-au auzit luni dimineața in Kiev, in timp ce in oraș se aud alarmele de raid aerian. Oficiali ucraineni au transmis ca rușii au atacat capitala Ucrainei cu drone kamikaze. Totodata, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca in regiunile din estul Donețk și Lugansk…

- Autoritațile din Ucraina anunța ca cel puțin o persoana a murit dupa ce armata rusa a lovit mai multe ținte din zonele Kiev și Odesa cu „drone kamikaze” furnizate de Iran, potrivit CNN. Forțele rusești au lansat miercuri atacuri repetate cu „drone kamikaze” furnizate de Iran impotriva unor ținte din…

- Armata norvegiana a anunțat luni ca a detașat militari la principalele uzine de prelucrare a petrolului și gazelor de pe uscat. Acțiunea are scopul de a spori securitatea unitaților in urma suspiciunilor create de incidentul de la gazoductele Nord Stream de saptamana trecuta. Fii la curent…

- Un leopard care a scapat din captivitate și terorizeaza locuitorii unui oraș din sudul Indiei a reușit sa declanșeze un scandal politic in țara. Forțe impresionante au fost mobilizate pentru a prinde animalul, insa de mai bine de 27 de zile nimic nu pare sa dea roade, relateaza BBC.

- Armata chineza continua și luni exercitiile militare in largul marii, la o zi dupa incheierea prevazuta a manevrelor militare fara precedent lansate ca raspuns la vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, insula revendicata de Beijing, transmite Reuters.China…

- Serviciile vamale finlandeze au anunțat ca confiscat la frontiera cu Rusia marfuri de natura sa consolideze „capacitatile industriale si militare” ale Moscovei, precum si alte bunuri care cad sub incidenta sanctiunilor internationale.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca se fereste sa faca o predictie, dar ca s-a observat o scadere a cererii de petrol, astfel ca acest lucru ar duce la o scadere a pretului la combustibili. Virgil Popescu a declarat, marti seara, la Digi 24, ca a observat in ultimele saptamani…