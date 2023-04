Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a admis ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, sudul tarii, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite, relateaza AFP.

- Armata americana a facut publice imaginile cu avioanele rusești care au interceptat drona Reaper deasupra Marii Negre in urma cu doua zile. In imagini se vede cum un avion Suhoi 27 se apropie și trece pe langa drona MQ-9 lasand in urma doua șuvoaie de combustibil. Apoi, același avion sau perechea sa…

- Un incident implicand o drona de tip Reaper de fabricatie americana a avut loc in spatiul international din Marea Neagra. Comandamentul European al SUA a indicat intr-un comunicat ca doua avioane rusesti de tipul Su-27 au efectuat o interceptare nesigura si neprofesionista a unui avion fara pilot MQ-9…

- Armata ucraineana opune o rezistenta inversunata incercarilor trupelor ruse de a cuceri orasul Bahmut si aduce intariri masive in aceasta batalie sangeroasa, a declarat miercuri seful unitatii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, potrivit Reuters. Unitatea lui Prigojin este varful de lance in…

- Armata ucraineana a adus trupe la tranița cu Transnistria. Reprezentanții forțelor armate susțin ca sunt capabili in acest fel sa respinga orice amenințare din partea Rusiei. Debarcarea rușilor in Transnistria este imposibila - transmit forțele ucrainene - , deoarece pentru aceasta ar trebui sa…

- Ucraina a comunicat ca va cerceta acuzatiile potrivit carora armata sa a folosit mine de teren impotriva fortelor rusesti, mine care au ajuns sa ucida civili, informeaza BBC, transmite Rador. Human Rights Watch a transmis ca minele au fost transportate de rachete lansate catre orasul Izium, in timp…

- Moscova a anuntat marti ca va face "schimbari majore" in randul fortelor sale armate incepand din 2023 si pana in 2026 si a promis sa isi reorganizeze structura militara, dupa luni de esecuri pe campul de lupta din Ucraina, relateaza Reuters. Pe langa reformele administrative, Ministrul rus al Apararii…

- Armata rusa iși consolideaza gruparea de trupe in anumite zone din direcția Zaporijjia, insa, deocamdata, nu se poate spune ca rusii se pregatesc pentru o ofensiva - potrivit colonelului ucrainean Evhen Erin, seful centrului de presa al Fortelor de Aparare din directia Tavrida. Fii la curent…