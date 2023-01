Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a donat Republicii Moldova un nou lot de echipamente medicale de protecție. Acestea vor fi recepționate de Armata Naționala, in numele Guvernului de la Chișinau, in perioada 19 – 20 ianuarie curent. Bunurile sunt donate de partea romana in contextul prevenirii și combaterii infectarii…

- Ford GT, supercar-ul Ovalului Albastru, este pe cale sa fie retras din producție. In aceasta perioada vor fi asamblate ultimele exemplare ale modelului de inalta performanța. Pentru a marca sfarșitul sau, Ford a dezvaluit o versiune extrema pentru circuit la finele anului trecut. Aceasta va fi produsa…

- Atribuirea a avut la data de 28 noiembrie, licitatia fiind afisata in registrul SEAP la data de 30 noiembrie 2022 Firma castigatoare are sediul in Bucuresti, Sectorul 1, pe strada Poligrafiei, fiind infiintata in anul 2018 O alta companie a importat, in 2020, 2,2 milioane de masti, dar contractul cu…

- Finantarea va fi directionata catre ”achizitionarea de echipamente critice pentru reteaua electrica”, care ”vor fi livrate rapid Ucrainei, in regim de urgenta, pentru a-i ajuta pe ucraineni sa faca fata iernii”, potrivit unei note de presa a Departamentului de Stat al SUA. ”Acest pachet de aprovizionare…

- Finantarea va fi directionata catre ”achizitionarea de echipamente critice pentru reteaua electrica”, care ”vor fi livrate rapid Ucrainei, in regim de urgenta, pentru a-i ajuta pe ucraineni sa faca fata iernii”, potrivit unei note de presa a Departamentului de Stat al SUA.”Acest pachet de aprovizionare…

- Republica Moldova se confrunta cu multiple atacuri hibride, care imbraca cele mai variate forme, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu .„Vorbim de crize suprapuse si generate artificial. Scopul acestora este unul foarte simplu: acela de a deraia cursul reformelor si al integrarii europene…

- O noua donație primita de Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman”, colecția „George Banu”, se alatura fondurilor documentare deja existente in Muzeul Carții și Exilului Romanesc. Renumit critic de teatru, eseist, profesor universitar, originar din Buzau, George Banu s-a stabilit in anul 1973…

- Recruții ruși se plang au ajuns sa fie trimiși la razboiul din Ucraina cu maști din plastic pentru paintball și manuși pentru copii. Un soldat rus, recrutat intr-un oraș din Caucaz, arata ca a primit o masca din plastic pentru paintball sa-l protejeze de gloanțele ucrainenilor, manuși pentru copii și…