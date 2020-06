Stiri pe aceeasi tema

- 21 de cazuri noi de infecție cu COVID-19 in Argeș. Prefectura Argeș informeaza ca situația epidemiologica din județ, conform datelor Direcției de Sanatate Publica (DSP), se prezinta dupa cum urmeaza: persoane aflate in carantina: 4; persoane internate in spital: 264; persoane vindecate: 162; persoane…

- Potrivit autoritaților locale au fost confirmate 689 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre acestea, 598 au fost declarate vindecate și externate. De asemenea, 41 de persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu virusul COVID-19, potrivit datelor DSP Mureș. 66 de persoane…

- Direcția de Sanatate Publica Olt a anuntat ca, astazi, in judet mai sunt internate in spital 32 de persoane care au COVID-19. Situația epidemiologica la nivelul județului Olt se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 96;Numar persoane vindecate Covid-19…

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 6.912 au fost declarate vindecate si externate. La terapie intensiva sunt internati 245 de pacienti. Surprinzator, autoritațile din Braila au anunțat ca in județ nu mai exista niciun pacient infectat cu COVID-19, toate cele 22 de cazuri de infectare cu noul tip…

- Inca 15 persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 818, a informat in aceasta seara Grupul de Comunicare Strategica. Decesul cu numarul 809 este al unui barbat din Vrancea, in varsta de 75 de ani. Numarul total de persoane decedate in Vrancea, fiind și confirmate…

- In total, in Franta au fost confirmate 52.128 de cazuri de infectare cu coronavirus, ceea ce inseamna o crestere de peste 7.000 de cazuri fata de ultimele 24 de ore. Este cel mai negru bilant, de la inceputul pandemiei.Totodata, coronavirusul a cauzat moartea a 3.523 de persoane in Franta de la inceputul…

- Statele Unite au devenit tara cu cele mai multe cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost raportate 17.166 de noi infectii, ducand numarul total la 85.377, scrie Mediafax.Cifrele raportate la finalul zilei de joi arata ca Statele Unite au devenit tara cu cele…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale anunta ca, pana la ziua de sambata, 21 martie, in Republica Moldova au fost confirmate 66 cazuri de infectare cu COVID-19, dintre care 31 cazuri de import si 35 sunt cu transmitere locala. Totodata, alte 121 de persoane au fost internate in spital fiind…