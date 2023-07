Stiri pe aceeasi tema

- Gherilele columbiene de stanga ELN (Ejercito de Liberacion Nacional - Armata Nationala de Eliberare) din Columbia au anuntat marti ca nu vor mai ataca armata si politia, insa vor continua sa se apere de eventuale atacuri inaintea armistitiului convenit cu guvernul incepand din 3 august, transmite dpa,…

- Ministrul apararii, Anatolie Nosatii s-a intilnit, astazi, la sediul instituției de aparare, cu Asistentul adjunct al Secretarului General NATO pentru Operații, Burcu San. {{687804}}Potrivit Ministerului Apararii, in cadrul intrevederii, parțile au facut un schimb de opinii cu privire la situația de…

- NATO este pregatita sa desfasoare si mai multe trupe in Kosovo pentru a calma violentele in nordul polarizat etnic, a declarat joi secretarul general al Aliantei, precizand ca primii 700 de militari suplimentari sunt in drum spre Kosovo, transmite Reuters.'NATO va ramane vigilenta. Vom fi acolo pentru…

- Ministrul francez al Sportului, Amelie Oudea-Castera, a declarat miercuri ca mesajul scris de tenismanul sarb Novak Djokovic dupa meciul sau de luni de la Roland-Garros, in care a numit Kosovo "inima Serbiei", nu este "potrivit", informeaza AFP, potrivit Agerpres.Chestionata pe aceasta tema de postul…

- NATO va desfasura un contingent suplimentar in Kosovo dupa ce 30 de membri ai Fortei internationale de pace KFOR au fost raniti in recentele violente, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica pe Twitter, transmite DPA.

- Zeci de persoane, inclusiv militari ai Fortei NATO (KFOR), au fost raniti in confruntarile cu protestatari de etnie sarba produse luni in localitati din nordul Kosovo, anunta autoritatile locale.

- In curand Republica Moldova va achiziționa radare cu sprijinul Uniunii Europene. Declarația a fost facuta de ministrul Apararii, Anatolie Nosatii. Oficialul a menționat ca actualele sisteme de radiolocație ale țarii sunt vechi și trebuiau inlocuite.„Sisteme de monitorizare a spațiului, de radiolocației,…