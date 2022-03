Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au parasit orașul ucrainean Slavutych, unde locuiesc muncitorii de la centrala nucleara de la Cernobil, dupa ce și-au incheiat sarcina de a o inspecta, a declarat primarul luni dimineața.

- Armata rusa a preluat controlul asupra orasului Slavutici, unde locuieste personalul centralei nucleare avariate de la Cernobil, l-a arestat pe primar si a provocat, astfel, manifestatii pro-ucrainene, anunta sambata autoritatile regionale ucrainene, relateaza AFP.

- Un oficial de top al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica a declarat vineri ca „niciun sistem de securitate sau siguranța nu a fost compromis in apropierea reactoarelor” de la centrala nucleara Zaporojie din Ucraina – cea mai mare din Europa – pe care trupele ruse au ocupat-o joi seara și…

- Razboiul din Ucraina intra in cea de-a noua zi, cu o alarma declansata in noaptea de joi spre vineri la centrala nucleara Zaporojie, cea mai mare de acest fel din Europa, dupa un bombardament al trupelor ruse, starnind ingrijorare in intreaga lume. UPDATE - Pericol de explozie la centrala nucleara Zaporojie…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri la o unitate a centralei nucleare Zaporijjia, cea mai mare din Europa, in urma unui bombardament rusesc. In aceasta dimineața, luptele din zona au incetat, iar specialiștii nu au constatat deocamdata creșteri ale radiațiilor, transmit autoritațile…

- Agentia nucleara ucraineana a declarat vineri ca inregistreaza niveluri crescute de radiatie la situl fostei centrale atomice de la Cernobil, relateaza Reuters. Expertii societatii Ekotentr din Ucraina atribuie cresterea de radiatii gamma in zona de excludere a centralei nucleare de la Cernobil de rascolirea…

- Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, a declarat joi Mihailo Podoliak, consilier al oficiului prezidential al Ucrainei, citat de Reuters. "Este imposibil sa spunem daca centrala nucleara de la Cernobil este sigura dupa un atac complet lipsit de sens din partea rusilor",…

- Armata rusa a patruns in Ucraina de pe teritoriul Belarusului prin zona fostei centrale nucleare Cernobil, situata in nordul țarii, a anunțat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne din Ucraina. In apropierea depozitului cu deseuri nucleare al centralei de la Cernobil au loc lupte. „Trupele…