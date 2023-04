Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inceput sa foloseasca noile sale tancuri de lupta T-14 Armata pentru a trage asupra pozițiilor ucrainene, „dar nu au participat inca la operațiuni de asalt direct”, a relatat marți, 25 aprilie, agenția de presa de stat RIA Novosti , citand o sursa apropiata problemei, informeaza Reuters. RIA…

- Ocupanții ruși au continuat atacurile de-a lungul frontului si le-au concentrat asupra a doua orase ucrainene din regiunea estica Donetk, a anuntat armata ucraineana, care spune ca a respins peste 40 de lovituri inamice in ultimele 24 de ore, relateaza Reuters . Luptele cele mai intense au fost de-a…

- Armata israeliana a efectuat, vineri, un nou atac cu rachete la periferia capitalei Siriei, Damasc, al doilea in 24 de ore, iar autoritatile iraniene au raportat moartea unui oficial militar iranian, informeaza site-ul Ynetnews.com, informeaza Mediafax.Atacurile cu rachete au vizat, vineri dimineata,…

- In Ucraina, razboiul este invaluit intr-o ceața care devine din ce in ce mai densa, scrie colonelul britanic in retragere Hamish de Bretton-Gordon, fostul comandant al regimentului 1 de tancuri.

- Armata rusa sufera pierderi colosale in lupta pentru Bahmut, oras din estul Ucrainei, a declarat duminica ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, pentru cotidianul german Bild, preluat de dpa.

- Uniunea Europeana este tot mai ingrijorata de ultimele evolutii de pe frontul din Ucraina, a declarat joi presei la Bruxelles un oficial european de rang inalt, potrivit agentiei DPA, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un manual militar rusesc obținut de ucraineni sugereaza ca forțele armate ale lui Putin implementeaza o noua tactica de asalt pentru a depași limitele capacitaților lor de lupta, relateaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).

- Razboi in Ucraina, ziua 368. Armata ucraineana a anunțat ca forțele rusești au lansat mai multe atacuri asupra liniilor sale defensive in mai multe regiuni, inclusiv in jurul orașului Bakhmut, situat in estul țarii. Atacurile au fost respinse, susțin ucra