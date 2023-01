Stiri pe aceeasi tema

Guvernatorul regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de 14 spre 15 ianuarie, invadatorii ruși au tras, din nou, asupra raionului Nikopol, noteaza Rador.

Organizatia paramilitara Wagner ia in calcul sa recruteze femei detinute in inchisorile rusesti si sa le trimita sa lupte in Ucraina, dupa ce a procedat in mod similar si cu barbatii, a declarat miercuri patronul sau Evgheni Prigojin, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Fortele ucrainene au lichidat 600 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 75.440 - potrivit unui raport publicat, sambata, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, anunța RBC, potrivit Rador.

Militarii ucraineni din Comandamentul Aerian "Est" au distrus patru drone kamikaze de tip Shahed-136 trimise de forțele rusești in regiunea Dnipropetrovsk, informeaza Rador. Potrivit șefului regiunii, Valentin Reznicenko, dronele au fost doborate in noaptea de miercuri spre joi, deasupra raionului

Guvernatorul regiunii est-ucrainene Donețk, Pavlo Kirilenko, a raportat ca patru civili au fost ucisi marti, de catre forțele armate rusești, iar alte zece persoane au fost ranite, relateaza Rador.

Guvernatorul regiunii ucrainene Dnipropetrovsk, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de marti spre miercuri, ocupanții ruși au bombardat raionul Nikopol, informeaza Rador.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca rușii mint atunci cand spun ca atacurile teroriste din Ucraina impiedica inaintarea forțelor Kievului, pentru ca armata ucraineana demonstreaza contrariul, scrie RBC, potrivit Rador.

Seful Administratiei Militare Regionale Dnipro, Valentin Reznicenko, a raportat ca, in noaptea de 22 spre 23 octombrie, invadatorii ruși au atacat, din nou, raionul Nikopol, scrie agenția de presa RBC, potrivit Rador.