- Vladimir Putin conduce țara catre revoluție, facand aceleași greșeli militare catastrofale ca și Rusia in 1917, susține Igor Strelkov, pe numele sau real Igor Ghirkin, fost colonel FSB și fost ministru al apararii al auto-proclamatei Republici Populare Donețk.

- Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a analizat declarațiile ministrului rus al Apararii, Serghei Șoigu, care a declarat ca vrea creștere a efectivelor armatei ruse, iar experții americani considera ca economia Moscovei nu face fața unei creșteri rapide a dimensiunii armatei

- Ministrul rus al Educației, Serghei Kravstov, a declarat ca antrenamentele militare vor reveni in școlile din Rusia in septembrie anul viitor, potrivit celei mai recente actualizari a Ministerului britanic al Apararii, transmite The Guardian. Programul este susținut de Ministerul rus al Apararii, care…

- Ministerul rus al Apararii susține reinstaurarea pregatirii militare de baza din epoca sovietica in licee, a relatat marți presa pro-Kremlin, citand corespondența dintre oameni politici și ofițeri ai armatei, scrie The Moscow Times.

- Armata rusa a practicat miercuri un exercițiu militar nuclear, ca raspuns la un atac nuclear al unui presupus inamic, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a afirmat, zilele trecute, ca Ucraina se pregatește sa foloseasca o așa numita bomba murdara pe propriul teritoriu. El a continuat sa susțina acest lucru, fara sa prezinte nicio dovada, intr-o serie de convorbiri telefonice avute cu omologii sai din Turcia,…

- Rusia va avea nevoie probabil intre doi si patru ani pentru a-si reconstrui fortele armate la nivelul de dinaintea razboiului pe care il duce in Ucraina, a apreciat marti ministrul apararii eston, Hanno Pevkur, care a pledat pentru o presiune continua la adresa Moscovei, relateaza AFP.