Armata libaneza a anuntat joi ca a descoperit 4,35 tone de nitrat de amoniu in apropiere de intrarea in portul Beirut, locul exploziei de proportii de luna trecuta provocata de o cantitate uriasa din aceeasi substanta chimica, relateaza Reuters si dpa.



Inginerii armatei "se ocupa de problema", potrivit unui comunicat dat publicitatii de agentia de stat NNA. In comunicat se mentioneaza ca cele cateva tone de nitrat de amoniu se aflau in exteriorul intrarii numarul 9 in port.



Explozia catastrofala de pe 4 august care a devastat orasul a provocat moartea a circa 190 de oameni.…