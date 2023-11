Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, a declarat ca ofensiva terestra pe care Israelul o pregatește in Fașia Gaza ar putea dura și trei luni de zile, dar la final gruparea terorista Hamas va fi eliminata, relateaza The Times of Israel. Gallant a vorbit dupa un briefing operațional la Centrul…

- Pentagonul intenționeaza sa trimita Israelului zeci de mii de proiectile de artilerie de 155 mm din stocurile de urgența ale SUA, care inițial erau destinate Ucrainei, scrie publicația Axios, citand trei oficiali israelieni care cunosc situația. Forțele de Aparare Israeliene (IDF) și Ministerul israelian…

- Inundații fara precedent in marea metropola: mașini plutind in centrul orașului, metroul inundat. Guvernatorul statului New York, Kathy Hokul, a anunțat introducerea starii de urgența in New York City din cauza ploilor abundente care au dus la inundații fara precedent. New York Subway is ruined by the…

- Ministerul rus al Apararii a declarat luni ca a dejucat un atac cu drone ucrainene asupra regiunii Moscova, fara a fi inregistrate victime, transmite The Guardian. Aeroportul Domodedovo din Moscova a restricționat sosirile și plecarile, au anunțat luni agențiile de presa rusești. Masura a fost luata…

- Un barbat a fost surprins plimbandu-se prin Targu Jiu, cu ținuta militara, cu o arma la centura și cagula pe cap. El a fost prins de polițiștii locali și predat poliției. Locuitorii din municipiului Targu-Jiu s-au panicat cand l-au vazut pe individ, ziua in amiaza mare, pe centrul pietonal, Panica in…

- O femeie care iși plimba bichon-ul in parcul Mihai Eminescu din municipiul Arad, la cațiva metri de primarie a fost mușcata de mana, incercand sa iși salveze animalul de companie. Femeia și cațelul erau așezați pe banca in momentul atacului. Aceasta a crezut ca un caine a mușcat-o, abia dupa și-a dat…

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineața, in centrul Bucureștiului. Un autobuz cu calatori s-a ciocnit cu o autoutilitara. 4 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul a avut loc la intersectia Bulevardul Iancu de Hunedoara si Calea Dorobanti din Bucuresti. Șoferul autobuzului 331…