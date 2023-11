Armata israeliană susține că a preluat controlul asupra instituţiilor Hamas din Gaza Ieri, armata israeliana a anuntat ca a preluat controlul asupra cladirilor guvernamentale ale miscarii islamiste palestiniene Hamas in orasul Gaza, inclusiv asupra Parlamentului si cladirilor guvernului si politiei, a informat AFP, preluata de Agerpres. Dupa atacul sangeros al Hamas din 7 octombrie, care a facut 1.200 de morti in Israel, majoritatea civili, potrivit autoritatilor israeliene, armata Israelului bombardeaza fara incetare Fasia Gaza si tancurile sale strang tot mai mult cercul asupra orasului Gaza, in special in jurul spitalelor, folosite, potrivit Israelului, drept baze logistice… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

