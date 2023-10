Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Forțele de Aparare Israeliene (IDF) au anunțat anterior in cursul serii de vineri, 27 octombrie, ca iși extind operațiunile terestre in Gaza, palestinienii din enclava raporteaza ca forțele terestre ale armatei israeliene, inclusiv tancuri, opereaza deja in interiorul Fașiei, scrie The Times…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au anunțat joi uciderea unui alt lider al gruparii Hamas – Hassan al-Abdullah, șeful diviziei de rachete Hamas din nordul orașului Khan Younis din sudul Fașiei Gaza, scrie The Times of Israel . IDF says it has eliminated the head of Hamas's North Khan Yunis rocket…

- Noi inregistrari video date publicitații joi, 19 octombrie, arata cum teroriștii gruparii islamiste Hamas deschid focul asupra oamenilor care participau la festivalul Nova, organizat in apropierea micii comunitați Re'im, in sudul Israelului, langa frontiera cu Fașia Gaza, in timpul asaltului inițial…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au publicat luni, 16 octombrie, imagini care arata cum cele mai avansate nave de razboi ale Marinei Militare efectueaza primele lor atacuri din istorie, asupra Fașiei Gaza, relateaza The Times of Israel.IDF releases footage showing the Navy’s INS “Magen” and INS…

- Șeful Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF) a afirmat duminica, 15 octombrie, ca armata va intra in curand in Fașia Gaza pentru a decima gruparea terorista Hamas, scrie The Times of Israel."Responsabilitatea noastra acum este sa intram in Gaza, sa mergem in locurile unde Hamas se pregatește, acționeaza,…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au intrat in a cincea zi. Miercuri, Israelul a anunțat ca a distrus „capacitațile de detectare aeriana” ale Hamas și a bombardat și casa familiei lui Mohammed Deif, liderul militar al Hamas din spatele atacului asupra Israelului, ucigand mai mulți…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a patra zi. Pe timpul nopții, Israelul a bombardat Fașia Gaza. Gruparile palestiniene au lansat, de asemenea, rachete. Marți dimineața, sirenele se auzeau in sudul Israelului. Autoritațile israeliene au anunțat luni ca au recapatat…

- Forțele de Aparare ale Israelului au anunțat luni, 9 octombrie, ca au lansat raiduri aeriene masive impotriva unui cartier de coasta din orașul Gaza, bombardand zeci de situri, relateaza The Times of Israel.Armata israeliana a descris zona, denumita al-Furqan dupa numele unei moschei din apropiere,…