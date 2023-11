Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat joi ca a descoperit in apropierea spitalului Al-Shifa din Gaza cadavrul unei femei rapite de miscarea islamista palestiniana Hamas in timpul atacului lansat la 7 octombrie in Israel, relateaza AFP, citat de Agerpres.Trupul neinsufletit al acestei femei, rapita in kibbutz-ul…

- Armata israeliana "isi va extinde operatiunile terestre" in aceasta seara in Fasia Gaza, a declarat un purtator de cuvant al armatei, citat de France Presse si DPA. Anterior, armata israeliana a anuntat intensificarea loviturilor sale "in mod semnificativ" vineri seara asupra Fasiei Gaza, in cea…

- Google se conformeaza cererii armatei israeliene de a dezactiva informațiile live despre trafic in Israel și Gaza.Compania Google a Alphabet Inc. dezactiveaza condițiile de trafic live in Israel și in Fașia Gaza pentru aplicațiile sale Maps și Waze, la cererea armatei israeliene, inaintea unei potențiale…

- Armata israeliana a estimat vineri, intr-un comunicat, ca „majoritatea ostaticilor” dusi de Hamas in Gaza in urma atacului gruparii islamiste din 7 octombrie sunt „in viata”, informeaza AFP. „Dintre cei circa 200 de ostatici care se afla in prezent in Fasia Gaza, peste 20 dintre ei sunt minori, intre…

- Ajutoarele umanitare blocate in Egipt pentru locuitorii Fasiei Gaza ar trebui sa ajunga in enclava pana cel tarziu sambata, a declarat un purtator de cuvant al armatei israeliene, citat vineri de dpa. Primele transporturi urmeaza sa ajunga in Gaza "maine (vineri - n.r.), cel mai tarziu poimaine (sambata…

- Armata israeliana a anunțat intr-un comunicat ca planuiește un atac pe uscat, aer și mare in Fașia Gaza. Premierul Benjamin Netanyahu le-a spus soldaților din prima linie: „Urmeaza urmatoarea etapa”.

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…