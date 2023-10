Stiri pe aceeasi tema

- Soldati israelieni au debarcat in Fasia Gaza dinspre Marea Mediterana gata sa atace Hamas, dupa ce au distrus infrastructura fortelor maritime ale gruparii islamiste, potrivit armatei israeliene, citate de DPA. Nave de razboi si avioane au sprijinit operatiunea respectiva, au declarat vineri Fortele…

- Forțele de Aparare ale Israelului publica imagini filmate cu drona care ar dovedi ca o explozie mortala la Spitalul Baptist Al-Ahli din Fașia Gaza nu a fost cauzata de muniția sa, despre care spune ca ar fi lasat un crater și nu o parcare in flacari și acoperișuri ințepate de schije.Videoclipul prezinta…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și sute ranite in urma atacurilor aeriene de sute de lovituri aeriene efectuate de Israel in Fașia Gaza in cursul nopții, a declarat miercuri un oficial Hamas.

- Forțele de Aparare israeliene au anunțat lansarea unei operațiuni pe scara larga impotriva obiectelor militare ale militanților palestinieni radicali Hamas din Fișia Gaza. Despre acest lucru s-a anunțat pe canalul Telegram al Armatei Israeliene. In postare se precizeaza ca avioanele de vinatoare israeliene…

- Armata israeliana anunța ca va efectua una dintre cele mai mari lovituri aeriene efectuate vreodata impotriva Hamas in Fașia Gaza asediata.Presa israeliana a relatat, de asemenea, ca Israelul a lovit 1.000 de ținte in Gaza, adaugand ca armata a anunțat ca va continua loviturile aeriene asupra Gaza,…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a lansat trei atacuri asupra Fasiei Gaza, dupa violentele izbucnite in timpul unui protest la granita in timpul caruia 28 de palestinieni au fost raniti de tiruri israeliene, potrivit unor surse palestiniene din domeniul sanitar, transmite AFP, citat de news.ro.Aceste…