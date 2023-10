Armata israeliană face declarații cu privire la decesul unui jurnalist, ca răspuns la solicitarea Reuters Armata israeliana, solicitata sa raspunda la declaratia Reuters privind moartea unui jurnalist Reuters in sudul Libanului, a declarat ca granita dintre Israel si Liban se afla sub tirul gruparii libaneze Hezbollah in momentul mortii jurnalistului, anunța Rador, Radio Romania. Soldatii israelieni au suspectat "o infiltrare" pe teritoriul israelian si au utilizat salve de tanc si artilerie pentru a impiedica aceasta infiltrare, a mai spus armata israeliana si a precizat ca, doar cateva ore mai tarziu, a primit informatii potrivit carora mai multi jurnalisti ar fi fost ucisi in timpul incidentului. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

