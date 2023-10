Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a estimat vineri, intr-un comunicat, ca „majoritatea ostaticilor” dusi de Hamas in Gaza in urma atacului gruparii islamiste din 7 octombrie sunt „in viata”, informeaza AFP. „Dintre cei circa 200 de ostatici care se afla in prezent in Fasia Gaza, peste 20 dintre ei sunt minori, intre…

- Aproape o treime din toți locuitorii din Fașia Gaza – peste 600.000 de persoane – au fost deja evacuate din nordul Fașiei spre sud, in conformitate cu cererile israeliene. Hamas a cerut anterior locuitorilor sa “invinga aceasta ocupație sau sa moara in casele lor” Peste 600 de mii de locuitori ai Fașiei…

- Militarii israelieni spun ca nu au existat avertismente semnificative cu privire la iminența unui atac al Hamas, dar serviciile de informații au discutat despre semnalele primite in timpul nopții de vineri și au convenit sa reia discuția sambata dimineața.

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a afirmat miercuri seara intr-un comunicat ca a eliberat o femeie israeliana si pe cei doi copii ai sai, presa israeliana numind-o o farsa, scrie AFP, citat de Agerpres."O femeie colonista israeliana si cei doi copii ai sai au fost eliberati dupa ce fusesera…

- Numarul persoanelor decedate in Israel din cauza atacului lansat sambata de miscarea palestiniana Hamas a urcat la cel putin 1.200, a anuntat miercuri dimineata, 11 octombrie, purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), Jonathan Conricus, care a caracterizat acest bilant drept ”uluitor…

- Un prim mare obiectiv atins de armata israeliana: a preluat controlul frontierei cu Gaza, intr-un atac la peste 200 de obiectiveForțele de aparare israeliene afirma ca au lovit peste 200 de ținte in Fașia Gaza in cursul nopții și anunța preluarea controlului deplin al frontierei din Gaza.Forțele…

- Armata israeliana a reciștigat controlul asupra tuturor orașelor de la granița cu Fișia Gaza, potrivit purtatorului de cuvint al Forțelor de Aparare ale Israelului. Nu mai exista nicio lupta intre trupele Forțelor de Aparare ale Israelului și Hamas in interiorul Israelului, iar armata a reluat controlul…