Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a atacat, miercuri dimineata, pozitii din Fasia Gaza ale grupului fundamentalist Hamas, ca riposta la un tir cu racheta si la depistarea unui dispozitiv exploziv pe linia de frontiera, in contextul situatiei tensionate, noteaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Explozii și focuri de arma au putut fi auzite in timp ce trupele israeliene au patruns in centrul orașului Nablus, intr-un raid care a dus la ciocniri armate. Armata israeliana a declarat ca forțele sale au inconjurat o cladire in care se ascundeau trei teroriști cautați. Persoanele ucise au fost impușcate…

- Armata israeliana a anuntat marti ca l-a condamnat pe Bassam al-Saadi, un responsabil al gruparii armate palestiniene Jihad Islamic din Cisiordania ocupata, la 22 de luni de inchisoare, scrie AFP. „Bassam al-Saadi a fost condamnat in cadrul unui acord de recunoastere a vinovatiei (…) El a fost gasit…

- Israelul a efectuat lovituri aeriene in cursul noptii de duminica spre luni impotriva unui complex militar al miscarii islamiste Hamas la Gaza, ca raspuns la o racheta trasa de pe teritoriul palestinian, a anuntat armata luni dimineata, citata de AFP.

- Armata israeliana a transmis ca a ucis mai multe persoane pe care le-a descris drept luptatori inarmati, in timpul unui raid asupra unei tabere de refugiati din Cisiordania ocupata. Oficialii au declarat ca soldatii incercau sa captureze militanti Hamas suspectati ca incercasera sa planuiasca un…

- Aviatia militara israeliana a bombardat, in cursul noptii de miercuri spre joi, pozitii islamiste din teritoriul palestinian Fasia Gaza, aflat sub controlul organizatiei islamiste Hamas, ca riposta la un atac cu racheta.

- Israelul a efectuat lovituri aeriene asupra Fasiei Gaza in cursul noptii de miercuri spre joi, 2 februarie, la cateva ore dupa ce a interceptat o racheta trasa de pe acest teritoriu palestinian, potrivit unor corespondenti ai agentiei France Presse, citata de Agerpres . Intr-un comunicat dat publicitatii…

- Armata israeliana a bombardat, vineri, pozitii islamiste din teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca riposta la atacuri cu rachete lansate pe fondul tensiunilor extreme din cauza unei operatiuni israeliene in Cisiordania, iar ministrul Apararii, Yoav Galant