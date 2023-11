Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Yoav Gallant, a declarat, luni seara, ca Hamas a pierdut controlul asupra Fisiei Gaza, iar trupele armatei israeliene (IDF) actioneaza pentru a captura complet orasul Gaza. El a spus ca fortele israeliene avanseaza "conform planurilor si isi indeplinesc sarcinile cu precizie, letal",…

- Hamas a pierdut controlul asupra nordului Fașiei Gaza, dupa ce mii de locuitori s-au deplasat spre sud, a declarat Rear Admiral Daniel Hagari, purtatorul de cuvant al armatei israeliene, intr-o informare televizata miercuri, conform dcnews.ro. “Am observat ca 50.000 de locuitori din Gaza s-au mutat…

- Fortele de aparare israeliene (IDF) au distrus in total 130 de tuneluri si amplasamente pentru lansarea rachetelor antitanc apartinand gruparii islamiste Hamas de la inceputul razboiului acum o luna.

- Un prim mare obiectiv atins de armata israeliana: a preluat controlul frontierei cu Gaza, intr-un atac la peste 200 de obiectiveForțele de aparare israeliene afirma ca au lovit peste 200 de ținte in Fașia Gaza in cursul nopții și anunța preluarea controlului deplin al frontierei din Gaza.Forțele…

