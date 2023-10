Armata israeliană confirmă că Hamas are 199 de ostatici Armata israeliana anunta luni ca 199 de persoane au fost luate ostatice de catre miscarea islamista palestiniana Hamas in atacul sangeros de la 7 octombrie, potrivit unui bilant actualizat, relateaza AFP. Un bilant anterior, difuzat duminica, anunta 155 de ostatici. Ostaticii au fost capturați sambata, 7 octombrie, cand luptatorii Hamas au penetrat gardul de la […] The post Armata israeliana confirma ca Hamas are 199 de ostatici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

