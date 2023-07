Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunea, despre care armata israeliana a declarat ca avea ca scop distrugerea infrastructurii si armelor militantilor din tabara de refugiati din Jenin, Cisiordania, a fost lansata luni, cu un atac cu drona, iar peste 1.000 de soldati au fost desfasurati, informeaza Reuters, citata de News.ro.Potrivit…

- Administratia Joseph Biden a anuntat, luni dupa-amiaza, ca monitorizeaza atent operatiunea israeliana in orasul palestinian Jenin, situat in Cisiordania, subliniind ca Israelul are dreptul sa se apere de organizatii "teroriste".

- Armata israeliana a anuntat luni ca loveste tinte din orasul Jenin, in Cisiordania ocupata, in cadrul unei "vaste operatiuni antiteroriste" care, potrivit ministerului palestinian al sanatatii, a ucis un locuitor si a ranit altul, scrie AFP, potrivit Agerpres.

- Armata israeliana a anuntat luni ca loveste tinte din orasul Jenin, in Cisiordania ocupata, in cadrul unei "vaste operatiuni antiteroriste" care, potrivit ministerului palestinian al sanatatii, a ucis un locuitor si a ranit altul, scrie AFP, citat de Agerpres."Un cetatean a fost ucis si altul grav…

- Trei membri ai unei „celule teroriste” au fost eliminati miercuri seara de o drona israeliana in nordul Cisiordaniei ocupate dupa ce au comis un atac acolo, a anuntat armata israeliana, relateaza AFP. Este prima actiune de acest tip desfasurata de armata israeliana in Cisiordania din 2005 si sfarsitul…

- Comandouri israeliene susținute de un elicopter militar au ucis cel puțin trei palestinieni, inclusiv un adolescent, și au ranit alte zeci de persoane in timpul unei confruntari violente in Cisiordania ocupata luni, au anunțat oameni inarmați locali și oficiali medicali. O inregistrare video obținuta…

- UPDATE 22:26 - Armata ucraineana efectueaza mai multe ''actiuni ofensive'' in zona orasului Bahmut, care este ocupat de trupele ruse, a anuntat pe canalul sau de Telegram ministrul adjunct al apararii ucrainean Hanna Malyar, relateaza DPA.Malyar a spus ca fortele armate ucrainene au preluat cateva puncte…

- Situația din Orientul Mijlociu da in clocot dupa violențele de la moscheea Al-Aqsa.Doua femei israeliene au fost ucise și una grav ranita intr-un atac armat comis vineri in apropierea unei colonii evreiesti din Cisiordania, iar armata israeliana a inceput convocarea rezervistilor, un semnal privind…